Tg Rai Toscana Maria Adele De Francisci nuovo caporedattore

Con entusiasmo e competenza, Maria Adele De Francisci si appresta a guidare il Tgr Toscana come nuovo caporedattore, portando con sé una consolidata esperienza e una passione autentica per il giornalismo. La sua nomina, decisa dall’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e proposta dal direttore Roberto Pacchetti, segna un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione per la testata regionale. Con questa scelta, si apre un brillante futuro per l'informazione toscana.

Firenze, 3 luglio 2025 - E’ Maria Adele De Francisci il nuovo caporedattore di Tgr Toscana, che entrerà in servizio lunedì 7 luglio. A nominarla l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, su proposta del direttore del Tgr, Roberto Pacchetti. Succede a Cristina Di Domenico, in pensione dallo scorso aprile. De Francisci, 44 anni, nata a Palermo nel 1981, dopo la laurea in scienze della comunicazione all'Università di Siena, si trasferisce a Milano dove frequenta l'Istituto di formazione al giornalismo «Carlo De Martino», collabora con l'agenzia di stampa ApCom e con alcuni periodici del gruppo Mondadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tg Rai Toscana, Maria Adele De Francisci nuovo caporedattore

