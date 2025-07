Autopsia di una passione italiana

Autopsia di una passione italiana: l'auto, simbolo di status e libertà, sta lentamente spegnendosi non per cause esterne, ma per il cambiamento delle generazioni. In Lombardia, cuore economico del Paese, le auto si fanno sempre più datate e le nuove acquisti diminuiscono, influenzati da inflazione e illusioni sull'elettrico. Ma cosa ci resta di quest’amore che ha accompagnato intere epoche?

L’automobile, che per decenni è stata il metro di giudizio sociale più spietato d’Italia, sta morendo non per decreto governativo (che anzi vorrebbe il paziente in salute), ma per indifferenza generazionale. I dati parlano chiaro: in Lombardia – la regione più ricca d’Italia – guidiamo auto sempre più vecchie e ne compriamo sempre meno. Il motivo ha molto a che fare con l’inflazione e l’illusione delle case automobilistiche che l’elettrica avrebbe convinto gli italiani. Ma la questione è anche culturale. Fino a vent’anni fa, quella scatola con le ruote era il simbolo di status degli italiani. Possederne una nuova, possibilmente tedesca, significava aver fatto strada nella vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autopsia di una passione italiana

