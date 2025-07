Papa Leone XIV nomina Daniel E Garcia nuovo vescovo della diocesi di Austin

Con grande entusiasmo, la diocesi di Austin annuncia la nomina di monsignor Daniel E. Garcia come nuovo vescovo, un ritorno alle sue radici texane per guidare con dedizione e passione. Proveniente dalla diocesi di Monterey, Garcia porta con sé esperienza e cuore, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della comunità . “Non vediamo l’ora di accoglierlo a casa”, si legge nel messaggio ufficiale, segnando un nuovo inizio.

La Diocesi di Austin ha annunciato con gioia la nomina del nuovo vescovo: si tratta di monsignor Daniel E. Garcia, attualmente alla guida della diocesi di Monterey, in California. La nomina è stata comunicata da Papa Leone XIV. Originario della diocesi texana, il vescovo Garcia farĂ così ritorno nella sua terra natale, assumendo il ruolo di sesto vescovo della diocesi di Austin. “Non vediamo l’ora di accoglierlo a casa”, si legge nel messaggio diffuso dalla diocesi sui propri canali ufficiali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Papa Leone XIV nomina Daniel E. Garcia nuovo vescovo della diocesi di Austin

In questa notizia si parla di: diocesi - vescovo - nomina - garcia

«Al servizio della vita»: la Diocesi in festa per il 50° del Vescovo. Segui qui la Messa - live - Al cuore della diocesi, la comunità si unisce in festa per celebrare il 50° anniversario di sacerdozio di mons.

Nomina episcopale in Honduras; Diocesi di Oristano. Nuove nomine dell’Arcivescovo; Cina e Vaticano rinnovano l'accordo sulla nomina dei vescovi.

Diocesi di Albano, il Vescovo Viva annuncia i nuovi parroci e i cambi nelle parrocchie: tutti i cambiamenti - In occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista, celebrata martedì 24 giugno 2025, S. Riporta castellinotizie.it

Diocesi: Rossano-Cariati, “gioia” e “ringraziamento al Signore” per la nomina di mons. Marcianò - "Avendo sperimentato le qualità umane e spirituali, il grande senso di appartenenza alla Chiesa di Cristo e l'instancabile servizio alle persone, in particolare ai più poveri, testimoniate durante gli ... Secondo agensir.it