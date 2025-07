Concorso PNRR1 | dal 2026 27 assunzioni degli idonei oltre il 30% dalle ‘graduatorie regionali’

Il concorso PNRR1 sta aprendo nuove porte nel mondo del lavoro, con assunzioni previste dal 2026/27 per oltre 27 candidati dagli oltre 8.200 della graduatoria regionale. Anche chi ha superato le prove ma non è risultato vincitore o idoneo nel 30% ha ora una chance concreta di entrare nel settore pubblico grazie a normative innovative. Scopri come il futuro degli idonei si sta delineando in modo promettente e ricco di opportunità .

Anche i candidati del concorso PNRR1 che hanno superato le prove ma non sono vincitori o idonei nel 30% hanno nuove opportunità di essere assunti in futuro. Una recente normativa prevede l’inserimento in apposite graduatorie regionali, aprendo la strada a concrete possibilità di assunzione nel medio termine. Il futuro degli idonei oltre la graduatoria Per . Concorso PNRR1: dal 202627 assunzioni degli idonei oltre il 30% dalle ‘graduatorie regionali’ . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: idonei - concorso - pnrr1 - oltre

