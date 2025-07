Diogo Jota il gesto del Liverpool dopo la scomparsa del suo attaccante Il comunicato UFFICIALE

La tragica scomparsa di Diogo Jota ha sconvolto il mondo del calcio e in particolare il Liverpool, che ha espresso il suo cordoglio con un gesto commovente e un comunicato ufficiale carico di affetto e solidarietà. I Reds si sono stretti intorno alla memoria dell’attaccante, dimostrando che nel dolore anche la forza collettiva può fare la differenza. Ecco cosa ha dichiarato il club, un messaggio che resta nel cuore di tutti.

Diogo Jota e il gesto del Liverpool dopo quella che è stata la scomparsa dell’attaccante dei Reds. Ecco il comunicato La morte dell’attaccante Diogo Jota ha scosso tutto il mondo del calcio, in particolare a Liverpool. A fronte di ciò, i Reds hanno voluto diramare un altro comunicato. IL COMUNICATO Non c’è nulla che possiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diogo Jota, il gesto del Liverpool dopo la scomparsa del suo attaccante. Il comunicato UFFICIALE

In questa notizia si parla di: diogo - jota - liverpool - attaccante

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

Wimbledon si ferma per ricordare Diogo Jota Un tragico incidente d'auto ha strappato via Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della Nazionale Portoghese, e suo fratello, entrambi a soli 28 anni. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport, compresi i ten Vai su Facebook

Mondo del calcio sotto choc: è morto a 28 anni in un incidente stradale #DiogoJota. L’attaccante del #Liverpool era in auto con il fratello, anche lui deceduto nello schianto. Jota si era sposato 10 giorni fa. #Tg1 Giulia Serenelli Vai su X

L’attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Tragedia in Spagna: morto in incidente stradale il calciatore Diogo Jota del Liverpool; Diogo Jota, chi era il giocatore del Liverpool morto in un incidente.