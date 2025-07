Putin ignora Trump | Non rinunceremo ai nostri obiettivi in Ucraina

Nel cuore di un conflitto ancora intricato, Vladimir Putin dimostra di essere determinato a perseguire i propri obiettivi in Ucraina, ignorando le pressioni di Donald Trump. La recente telefonata tra i due leader non ha portato a progressi concreti nei negoziati di pace, lasciando il futuro incerto. Mentre Mosca conferma la sua volontà di non rinunciare alle sue ambizioni, la strada verso una soluzione diplomatica rimane tutta da scrivere.

Vladimir Putin tira dritto. E anche questa volta non sembra intenzionato a concedere nulla a Donald Trump sulla guerra in Ucraina. La lunga telefonata tra i due non sblocca la situazione di stallo del conflitto, con i negoziati per la pace che non fanno passi avanti. Putin ha detto a Trump che "non rinuncerà ai suoi obiettivi". Il presidente russo si riferisce alla "cancellazione delle cause di fondo conosciute a tutti che hanno portato all'attuale situazione, una situazione di scontro acuto", secondo quanto riferito dal consigliere di Mosca per la politica estera, Yuri Ushakov, citato da Interfax.

