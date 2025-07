Caso Ramy omicidio stradale per l' amico sullo scooter e un carabiniere

Una tragica vicenda che mette in luce le sfide e le responsabilità nelle situazioni di emergenza stradale. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente mortale di Ramy Elgaml, coinvolgendo sia l'amico sulla moto che il carabiniere alla guida. Entrambi sono accusati di omicidio stradale, con responsabilità che sollevano interrogativi cruciali sulla gestione delle forze dell'ordine in situazioni di inseguimento. La verità deve emergere e la giustizia fare il suo corso.

LA Procura Di Milano ha chiuso le indagini per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che il 24 novembre scorso, a bordo di uno scooter guidato dall'amico Fares Bouzid Iha perso la vita durante un inseguimento con i carabinieri. I magistrati contestano l'omicidio stradale sia all'amico alla guida del motociclo che al carabiniere al volante della gazzella. Entrambi, secondo i PM, hanno avuto responsabilità nell'incidente ma con delle sostanziali differenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Ramy, omicidio stradale per l'amico sullo scooter e un carabiniere

