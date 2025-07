Settore giovanile Juve tra retroscena e ospiti speciali ecco il racconto dell’esperienza a Vinovo | Juventusnews24 sempre in prima linea per assistere alle Under con un occhio al futuro

Scopri il dietro le quinte del settore giovanile della Juventus, tra retroscena esclusivi e ospiti speciali. Un viaggio emozionante attraverso la stagione 2024/25, vissuta in prima persona da Juventusnews24, che ha svelato talenti nascosti e momenti indimenticabili a Vinovo. Preparatevi a immergervi nel cuore pulsante del futuro bianconero, dove ogni talento può diventare la prossima stella del calcio italiano. E il racconto non finisce qui...

di Fabio Zaccaria Settore giovanile Juve, ecco la cronaca dell’esperienza live durante la stagione 202425 dal punto di vista di chi l’ha vissuta in prima persona: curiositĂ , retroscena e talenti visionati da . Il recap. Durante tutta la stagione 202425, vi ha portato con sĂ© direttamente a Vinovo. Praticamente ogni weekend e qualche infrasettimanale, sempre in prima linea per raccontare live le imprese del Settore giovanile Juve. Tra cronaca in diretta e pagelle, il massimo impegno per catapultare i nostri appassionati all’interno delle Under bianconere. Ma se fino ad una settimana fa il focus è stato esclusivamente e giustamente sulle squadre visionate ( U15, U16 e U17), ora è giunto il momento di raccontare l’altro punto di vista: quello di chi, in prima persona, è stato un titolare fisso nella tribuna di Vinovo, armato di pc e cronometro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com