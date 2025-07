La finale di Musicultura in TV conducono Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio | quando e dove vederla

Martedì 15 luglio andrà in onda su Rai2 la finale di Musicultura, il Festival della canzone popolare e d'autore, che si svolge allo Sferisterio di Macerata. La serata sarà condotta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Musicultura 2025, vince Elena Mil, il racconto della finale con Lundini e Finardi - ha conquistato il cuore di tutti con la sua voce emozionante e la sua storia autentica. La finale di Musicultura 2025 si è rivelata un vero trionfo di talento e passione, con ospiti di rilievo come Lundini e Finardi che hanno impreziosito la serata.

