Elisabetta Cocciaretto sta facendo sognare gli appassionati di tennis con la sua incredibile performance a Wimbledon, superando avversarie di alto livello e conquistando il terzo turno. La sua determinazione e talento sono un esempio di come il duro lavoro possa portare grandi risultati. Ma cosa ha raccontato in conferenza? Scopriamo insieme l’aneddoto che rivela il suo lato più autentico e umano.

Elisabetta Cocciaretto si è qualificata al terzo turno di Wimbledon: dopo la grande impresa firmato contro Jessica Pegula (numero 3 del mondo), l’azzurra ha regolato con disinvoltura l’altra americana Katie Volynets con il punteggio di 6-4, 6-0 e può così proseguire la propria avventura sull’erba londinese, dove ora se la dovrĂ vedere contro la svizzera Belinda Bencic. Elisabetta Cocciaretto ha raccontato un interessante aneddoto in conferenza stampa: “ Sofia Goggia mi ha scritto dopo il primo match e dopo quello di oggi, sta vedendo tutte le mie partite e ne sono felice. Dopo i primi mesi della stagione un po’ complicati non vedevo l’ora di tornare a giocare su erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto: “Sofia Goggia vede le mie partite. E camminare attraverso la palla…”

WTA Rabat 2025, Elisabetta Cocciaretto sconfitta in rimonta da Osorio - Il torneo WTA 250 di Rabat si chiude con una giornata difficile per il tennis italiano. Dopo le sconfitte di Bronzetti e Rosatello, anche Elisabetta Cocciaretto ha subito una rimonta da Osorio, pagando cara una partita equilibrata.

