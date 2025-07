Michael Madsen muore a 67 anni l’attore de Le Iene e Kill Bill

Una perdita enorme nel mondo del cinema: Michael Madsen, l’attore indimenticabile di "Le Iene" e "Kill Bill", ci lascia a 67 anni. Con oltre 40 anni di carriera, Madsen ha lasciato un'impronta indelebile grazie ai suoi ruoli intensi e memorabili, specialmente nelle opere di Quentin Tarantino. La sua scomparsa, dovuta a un arresto cardiaco, lascia un vuoto che si farà sentire nel cuore di cinefili e colleghi. La sua eredità vivrà per sempre nelle sue performance straordinarie.

Michael Madsen, l’attore noto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino Kill Bill e Le Iene, è morto, come confermato da Variety. Aveva 67 anni. Madsen è morto giovedì mattina per arresto cardiaco, ha detto il suo manager Ron Smith alla NBC News. In una carriera attoriale lunga oltre 40 anni, Madsen ha collezionato decine di apparizioni cinematografiche. Ma è noto soprattutto per le sue collaborazioni con Tarantino, che lo ha scelto per interpretare un ladro psicotico in “Le Iene” e un killer fallito in “ Kill Bill: Vol. 2 “. Diventato uno degli attori-feticcio di Tarantino, ha collaborato con il regista anche in The Hateful Eight (2015) e C’era una volta a. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it