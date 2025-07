Abraham al Besiktas è ufficiale | la Roma si avvicina ai parametri UEFA e rischia solo una multa

L’arrivo di Abraham al Besiktas segna una svolta cruciale per la Roma, che ora si avvicina ai parametri UEFA del Financial Fair Play. Una mossa strategica che permette alla società giallorossa di evitare sanzioni più severe, come l’esclusione dalle competizioni europee. In un panorama calcistico sempre più regolamentato, questa operazione rappresenta un esempio di come la gestione oculata possa fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa importante svolta.

Tammy Abraham al Besiktas, è ufficiale: la Roma si avvicina ai parametri UEFA del Financial Fair Play e rischia solo una multa invece di una possibile esclusione dalle coppe europee o di limitazioni in lista UEFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

