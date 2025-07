Neil Druckmann il creatore di The Last of Us lascia la serie | Ho preso una decisione difficile

Neil Druckmann, il geniale creatore di The Last of Us, ha deciso di lasciare la serie HBO per dedicarsi completamente ai videogiochi Naughty Dog. Dopo due stagioni intense, questa scelta segna un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera, puntando a dirigere il sorprendente progetto Intergalactic. Un cambiamento difficile ma carico di promesse: scopriamo insieme cosa riserva il futuro di Druckmann e del suo talento rivoluzionario.

Neil Druckmann lascia la serie HBO di The Last of Us per concentrarsi sui videogiochi Naughty Dog. Il co-creatore abbandona dopo due stagioni per dirigere il nuovo progetto Intergalactic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Naughty Dog sta sviluppando un secondo gioco oltre ad Intergalactic, rivela Neil Druckmann - Naughty Dog, celebre per The Last of Us e Uncharted, sta lavorando a un nuovo progetto oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet.

