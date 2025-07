Cruz ricorda | L’ultimo scudetto del Napoli è stato molto sofferto su Lukaku dico questo

L’ex attaccante Julio Cruz torna a parlare di emozioni e vittorie, ricordando l’ultimo scudetto del Napoli e la sfida appassionante contro l’Inter. Con parole piene di orgoglio, Cruz sottolinea quanto sia importante questo titolo per la città partenopea, considerando i pochi trionfi nella storia del club. Tra ricordi e analisi, emerge il valore di questa stagione: un momento che resterà nel cuore dei tifosi come uno dei più belli e sofferti.

Cruzi si è espresso sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter: le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro. Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, l’ex Inter Julio Cruz ha commentato la corsa scudetto con il Napoli: NAPOLI – «È bello soprattutto per la città, basta pensare che il Napoli ha vinto quattro scudetti in tutta la sua storia. Due con Diego, altri due negli ultimi tre anni. Penso che l’ultimo trionfo sia stato molto sofferto, credo che per i napoletani sia stato bellissimo vincere con un solo punto di vantaggio sull’Inter ma non è finita qui. Il Napoli per me punterà a vincere di nuovo lo scudetto e a far bene anche in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com