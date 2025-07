Chiesta al Senato legge Live for all per i concerti accessibili

Un passo importante verso l’inclusività nel mondo dello spettacolo si è compiuto a Milano, dove si è tenuta la conferenza stampa “Una Legge Live For All” al Senato. Promossa dal Sen. Ivan Scalfarotto e supportata da associazioni di settore, questa iniziativa mira a rendere i concerti accessibili a tutti, abbattendo barriere e discriminazioni. Un segnale forte che potrebbe cambiare il panorama culturale italiano, ecco come...

Milano, 3 lug. (askanews) – Dopo decine di segnalazioni e articoli che raccontano le esperienze limitanti e spesso discriminatorie vissute da spettatori e professionisti dello spettacolo con disabilità, oggi in Senato, si è svolta la conferenza stampa “Una Legge Live For All”. L’evento, promosso dal Sen. Ivan Scalfarotto e organizzato dal Comitato per i concerti accessibili e dall’Associazione di categoria Al.Di.Qua.Artists – Alternative Disability Quality Artists, ha portato all’attenzione delle istituzioni e di tutto il mondo della politica i diritti, troppo spesso negati, delle persone con disabilità per un accesso equo al mondo degli spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

