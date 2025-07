Caldo torrido l’esperto di Meteoit Sanò | Arriverà il fresco ma poi sarà peggio di adesso…

L’ondata di caldo torrido sta mettendo a dura prova le nostre resistenze, alimentando preoccupazioni tra scienziati e cittadini. Antonio Sanò, esperto di meteorologia, ci avverte che, sebbene un po’ di sollievo arriverà tra il 6 e il 7 luglio con piogge e temperature più miti, l’estate si prospetta ancora più intensa e difficile da gestire. Prepariamoci, quindi, a un’estate che, pur promettendo momenti di tregua, potrebbe riservarci sorprese peggiori.

La situazione legata al tempo sta preoccupando non poco e lo studioso avverte: “Le temperature caleranno ma l’estate sarà più bollente di adesso” “ Non si respira, è vero, ma a breve tra domenica 6 e lunedì 7 luglio torneremo a stare un po’ più tranquilli e per un po’ freschiperché le temperature caleranno di 8-10 gradi e arriveranno anche le piogge, ma non è tutt’oro quel che luccica.”. A parlare in questo modo è Antonio Sanò, fondatore di Meteo.it ed esperto e soprattutto studioso del clima e delle condizioni che si stanno venendo a creare sulla Terra. Caldo torrido, l’esperto di Meteo.it Sanò: “Arriverà il fresco, ma poi sarà peggio di adesso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Caldo torrido, l’esperto di Meteo.it Sanò: “Arriverà il fresco, ma poi sarà peggio di adesso…”

