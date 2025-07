Morto Michael Madsen l'attore dei film di Tarantino trovato in casa senza vita

Il mondo del cinema piange la perdita di Michael Madsen, celebre attore noto per le sue interpretazioni nei film di Quentin Tarantino. Trovato senza vita nella sua residenza di Malibu all'età di 67 anni, lascia un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati. La sua carriera, costellata di ruoli memorabili e di talento ineguagliabile, si ferma qui, ma la sua leggenda vivrà per sempre. Continua a leggere.

James Russo, Al Pacino, Michael Madsen, Bruno Kirby e Johnny Depp sul set di Donnie Brasco (1997), sottovalutato capolavoro di Mike Newell Vai su Facebook

