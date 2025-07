Pomeriggio di sangue in Europa | attacco con l’ascia su un treno in Germania Accoltellamento in Finlandia

Un pomeriggio drammatico in Europa: due attacchi violenti, uno con un’ascia in Germania e un accoltellamento in Finlandia, scuotono il continente. Un giovane siriano ha seminato il panico su un treno in Baviera, ferendo quattro persone prima di essere arrestato, mentre in Finlandia si registrano altri episodi simili. Questi avvenimenti mettono in luce le sfide di sicurezza che l’Europa deve affrontare. In un clima di crescente tensione, la vigilanza resta fondamentale.

Due attacchi sanguinari in un solo pomeriggio hanno colpito la Finlandia e la Germania. Un ventenne siriano, secondo la Bild, ha attaccato i passeggeri di un treno dell’Intercity express in Bassa Baviera: il giovane ha ferito 4 persone e poi è stato arrestato dalle forze dell’ordine, ma prima è stato disarmato da uno dei presenti. L’autore dell’attacco è rimasto gravemente ferito a sua volta ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale. In Finlandia, invece, un uomo ha accoltellato diverse persone in un centro commerciale a Tampere. La polizia ha informato che le vittime stanno ricevendo i soccorsi mentre l’autore dell’aggressione è stato fermato dagli agenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pomeriggio di sangue in Europa: attacco con l’ascia su un treno in Germania. Accoltellamento in Finlandia

