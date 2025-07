Italia-Malesia Meloni vede premier Ibrahim | le immagini del vertice

Oggi a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim, rafforzando i legami tra Italia e Malesia. Accompagnati da una delegazione di alto livello, i leader si sono confrontati su temi strategici e di cooperazione internazionale, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo e di partnership solide. Le immagini del vertice catturano un momento di impegno e collaborazione tra due nazioni pronte a scrivere nuove pagine di fraternità e sviluppo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, accompagnato da una delegazione ministeriale. Per parte italiana, erano presenti il vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nel corso del colloquio, informa una nota di palazzo Chigi, “i due leader hanno passato in rassegna i principali aspetti delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento al rafforzamento della cooperazione nell’ambito della difesa, dell’energia e degli investimenti, anche con riguardo al settore dei minerali critici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Malesia, Meloni vede premier Ibrahim: le immagini del vertice

In questa notizia si parla di: malesia - meloni - ibrahim - italia

Quest’oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Malesia, @anwaribrahim. Presenti anche due delegazioni ministeriali di Italia e Malesia. Nel corso del colloquio, sono stati passati in rassegna i principali aspetti delle relazioni bilaterali, con parti Vai su X

Italia-Malesia: Meloni riceve il premier Ibrahim, difesa ed energia tra i temi; Italia-Malesia, Meloni vede premier Ibrahim: le immagini del vertice; difesa, energia, investimenti: la premier meloni incontra il primo ministro della malesia ibrahim.

Italia-Malesia, Meloni vede premier Ibrahim: le immagini del vertice - (LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Malesia, Anwar ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Difesa, energia e investimenti. Tutti i dossier tra Italia e Malesia - Un bilaterale per lavorare sul rapporto a due tra Italia e Malaysia, ma anche per distendere ulteriormente la strategia italiana in un contesto innovativo e ricco di opportunità. Si legge su formiche.net