Torino il Tar ordina la chiusura della stanza anti-aborto all’ospedale Sant’Anna | Convenzione illegittima con l’associazione Pro-vita

Il Tar di Torino mette fine a una controversia che aveva diviso la città: ha ordinato la chiusura della “Stanza dell’Ascolto” all’interno dell’Ospedale Sant’Anna, giudicandola illegittima in base alla convenzione con l’associazione Pro-vita & Famiglia. Una decisione che sottolinea l’importanza di garantire un accesso equo e rispettoso alle donne in momenti delicati. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sui diritti e le libertà individuali.

La “ Stanza dell’Ascolto ”, aperta all’interno dell’ospedale Sant’Anna di Torino e gestita dall’associazione Pro-vita & Famiglia, dovrà chiudere. Lo ha deciso il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato dalla Cgil regionale e dall’associazione femminista Se non ora quando? Torino. Secondo i giudici amministrativi, la convenzione firmata a settembre 2024 tra l’associazione e l’Azienda ospedaliera Città della Salute è illegittima. Lo spazio, fortemente voluto dalla Regione Piemonte, era stato pensato come un punto di ascolto e sostegno rivolto alle donne in procinto di interrompere la gravidanza. 🔗 Leggi su Open.online