Garlasco i periti della difesa | L?impronta 33 non è di Andrea Sempio sono solo segni del muro

Nel caso di Garlasco, l'attenzione torna a focalizzarsi sull'impronta 33, scoperta sul muro della scala vicino al cadavere di Chiara Poggi. I periti della difesa di Andrea Sempio affermano che quei segni sono semplicemente tracce sul muro, mettendo in discussione le prove precedenti. La disputa sulla validitĂ di questa impronta potrebbe essere decisiva nel riaprire un capitolo cruciale del processo.

Nel caso Garlasco torna sotto accusa l'impronta 33, quella trovata sul muro della scala vicino al corpo di Chiara Poggi. Secondo i consulenti della difesa di Andrea Sempio? l?ex.

Omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio: «Nessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari» - L'omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere, con nuove indagini sull'indagato Andrea Sempio. I diari e gli appunti sequestrati non rivelerebbero alcun riferimento al caso di Garlasco.

