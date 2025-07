Concordato preventivo le destre provano a infilare un altro condono

Le tensioni politiche si infiammano nel mondo fiscale con le destre che tentano di introdurre un nuovo condono attraverso il concordato preventivo 2025-2026. Il Pd denuncia un'operazione rischiosa, mentre il governo propone un emendamento che potrebbe cambiare le regole del gioco per tanti contribuenti. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Un altro condono, lo definisce il Pd. Il riferimento è al ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo 2025-2026. Rispuntato con un emendamento al dl Fiscale in discussione alla Camera presentato dal presidente della commissione Finanze, Marco Osnato (Fratelli d’Italia). Il testo prevede che i soggetti Isa che aderiscono al concordato per il biennio d’imposta 2025-2026, “possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonchĂ© dell’imposta regionale sulle attivitĂ produttive”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Concordato preventivo, le destre provano a infilare un altro condono

