Padel Coppa dei Club MSP | tutto pronto a Trani per finali nazionali

L’atmosfera si fa calda nel cuore di Trani, dove la Coppa dei Club MSP di padel, il più importante torneo amatoriale a squadre d’Italia, raggiunge le sue finali nazionali per la prima volta in dieci edizioni. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, il Padwel Club ospiterà 16 team pronti a contendersi il titolo in uno scenario mozzafiato del Sud Italia, regalando al movimento amatoriale un evento indimenticabile ricco di passione e competizione.

Roma, 3 lug. (askanews) – Per la prima volta in dieci edizioni, la finale nazionale della Coppa dei Club MSP di padel, il più grande campionato amatoriale a squadre d'Italia, sbarca in Puglia. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, si legge in una nota, al Padwel Club di Trani saranno 16 le squadre che si giocheranno il titolo in uno dei territori più affascinanti del Sud Italia, che regalerà al movimento amatoriale italiano una location d'eccellenza. Il Padwel Club può contare infatti su dieci campi indoor e due outdoor, a due passi da Trani, autentica perla della Puglia, famosa per la sua bellezza storica e culturale.

