Squid Game 3 | il creatore rivela che i minuti finali non gettano le basi per lo spinoff americano

Il creatore della serie Squid Game ha commentato gli ultimi minuti della storia ideata per Netflix, svelando che non ci sono legami con altri progetti. Negli ultimi minuti dell'episodio finale della stagione 3 di Squid Game c'è un cameo di una star hollywoodiana, ma il creatore della serie coreana ha svelato che non si tratta di un elemento ideato per gettare le basi dello spinoff americano. Il nuovo progetto sarà prodotto da David Fincher ed è in fase di sviluppo da alcuni mesi, tuttavia per ora non c'è ancora nessun nome confermato per quanto riguarda il cast. Il cameo della star Se non avete completato la visione degli episodi della terza stagione 3 di Squid Game, ovviamente, non continuate con la lettura perché la notizia .