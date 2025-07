Fratoianni Avs | bonus caldo ai raider di pochi centesimi mi fa inc

Nel cuore di Roma, Nicola Fratoianni si fa portavoce di una battaglia urgente: i bonus caldi ai rider, spesso pochi centesimi, sono un insulto a chi lavora sotto il sole cocente. Una decisione che evidenzia il bisogno di maggiore tutela e rispetto per chi rischia la propria salute ogni giorno. È ora di chiedere cambiamenti concreti, perché il rispetto e la dignità non possono essere mercanteggiati. Siamo pronti a fare sentire la nostra voce.

Roma, 3 lug. (askanews) - "Ho letto stamani una cosa che mi ha fatto incazzare di brutto: pochi centesimi in più per un lavoro massacrante di suo, e che sotto il sole rovente di questi giorni diventa potenzialmente pericoloso per la salute". Lo dichiara in un video sui social il leader Avs Nicola Fratoianni sulla vicenda che ha coinvolto Glovo che ha deciso nel pomeriggio di sospendere temporaneamente il contributo nei giorni più caldi. "Succede -denuncia Fratoianni- nelle nostre città : avete presente i rider, quelli che ci portano a casa il cibo, il sushi o l'hamburger quando ne abbiamo bisogno? Con il caldo torrido di questi questi giorni, ne parlano tutti addirittura siamo arrivati allo scioglimento dell'asfalto in autostrada tanto per capirci o con i lavoratori che muoiono perché il caldo è troppo forte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net