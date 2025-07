Su Ius Italiae Tajani prende tempo | Non è priorità Ora Iv Pd e 5s temono il bluff | La solita farsa?

Il dibattito sulla riforma della cittadinanza si infiamma: tra segnali di apertura da parte di Forza Italia e diffidenze delle opposizioni, il rischio di un'ulteriore fumata bianca aleggia sull'Aula. La politica italiana si interroga: sarà questa volta la volta buona o si tratta solo di una strategia estiva? La sfida tra i protagonisti è appena cominciata: resta con noi per seguire gli sviluppi.

Si riapre il dibattito sulla riforma della cittadinanza, dopo che Forza Italia si è detta disponibile a votare la sua legge sullo siu scholae con il Pd. Ma le opposizioni temono si tratti di un bluff, e si dicono pronti a un confronto in Aula: "Spero che non sia una chiacchiera estiva come avvenne l'anno scorso durante la calura agostana", ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte.