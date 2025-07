Roma Shomurodov verso l’Istanbul Basaksehir | accordo ai dettagli operazione con obbligo di riscatto

Il mercato in uscita della Roma accelera, con la rivoluzione offensiva che prende forma. Dopo l'addio di Tammy Abraham, i giallorossi puntano a rinnovare il reparto con nuove strategie: questa volta, si parla di Eldor Shomurodov verso l'Istanbul Basaksehir. L’accordo, con obbligo di riscatto, si avvicina alla chiusura, segnando un altro capitolo della trasformazione capitolina. Gli ultimi dettagli fanno ben sperare in una conclusione positiva.

l mercato in uscita della Roma continua a correre veloce, soprattutto nel reparto offensivo, dove la parola d’ordine è una sola: rivoluzione. Dopo la cessione ufficiale di Tammy Abraham al Be?ikta?, è ancora la Turchia a tenere banco nelle stanze di Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eldor Shomurodov è sempre piĂą vicino al trasferimento all’Istanbul Basaksehir. Un’operazione che si avvicina alla chiusura, con gli ultimi dettagli ormai in via di definizione. Affare ai dettagli: prestito con obbligo, l’intesa è a un passo. La formula scelta dalle due società è quella del prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che consente al club turco di dilazionare l’investimento ma che, nei fatti, porterĂ a titolo definitivo l’attaccante uzbeko lontano dalla Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it