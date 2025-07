Saldi 203 euro a famiglia Ascom | Esperienza urbana per torinesi e turisti

I saldi estivi 2025 a Torino promettono un investimento di circa 203 euro per famiglia, con una spesa pro capite di 92 euro. Secondo l’Ascom, questa esperienza va oltre lo shopping: è un’immersione nell’atmosfera urbana e culturale della città . Coppa sottolinea come i saldi debbano essere ripensati come un’occasione di scoperta più ampia, puntando sulla qualità nei negozi di fiducia. Un’opportunità da non perdere per vivere Torino in modo unico e coinvolgente.

92 euro pro capite, Coppa: «I saldi vanno ripensati come esperienza piĂą ampia». Orecchia: «Quest’anno sconti importanti. La scelta della qualitĂ nei negozi di fiducia». Torino, 03 luglio 2025 – Sabato 5 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi 2025, che dureranno otto settimane fino alla fine di agosto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni famiglia . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Saldi, 203 euro a famiglia. Ascom: “Esperienza urbana per torinesi e turisti”

