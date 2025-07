LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio al corpo e dritto in controbalzo dalla parte opposta. 15-0 Prima ad uscire vincente. Basilashvili colpisce male la risposta di dritto con la palla che prende in pieno volto una raccattapalle, senza però alcuna conseguenza. Al servizio Lorenzo Sonego TERZO SET Partita estremamente complicata per Nikoloz Basilashvili che fino ad ora non è mai riuscito ad entrare in partita. La grande abilitĂ difensiva di Sonego sta spazientendo il georgiano, il quale prova a forzare sempre di piĂą. 6-3 Gioco e secondo set Sonego: punto fantastico dell’italiano, che prima riapre lo scambio con un lob sulla riga, poi mantiene bassa una difesa con il back ed infine si avventa sull’attacco dell’avversario e va a segno con il passante incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince il secondo set

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l'azzurro sfida il giustiziere di Musetti

