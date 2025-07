Tyson Fury ci ripensa e torna sul ring? Svela una possibile trilogia con Usyk

Dopo aver annunciato il ritiro, Tyson Fury sorprende i fan con un messaggio intrigante: un possibile ritorno sul ring e una trilogia con Usyk nel 2026 a Wembley. La sua decisione di ripensarci accende le speranze di un duello epico per il titolo dei pesi massimi. Resta da capire se questa affascinante ipotesi si trasformerà in realtà e come cambierà lo scenario delle divisioni heavyweight. La suspense è già alle stelle.

Tyson Fury si è ufficialmente ritirato a gennaio, dopo aver perso i due match contro Oleksandr Usyk che mettevano in palio le cinture mondiali dei pesi massimi. Il pugile britannico sembra però aversi ripensato e sul suo profilo Instagram ha scritto: “ 18 aprile 2026, stadio di Wembley: trilogy “. Il riferimento è chiaramente al possibile terzo atto con l’ucraino, ma non ci sono conferme. Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “ Sto valutando. Penso che tra ottobre a dicembre succederĂ qualcosa. Ho delle proposte sul tavolo, mi sono preso del tempo per decidere. Boxe sì, ma non soltanto “. Il suo entourage ha rivelato alla rosea: “ E sapete chi saranno i suoi avversari? L’ucraino Oleksandr Usyk e l’inglese Anthony Joshua, tanto per cominciare “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tyson Fury ci ripensa e torna sul ring? Svela una possibile trilogia con Usyk

