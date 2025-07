VIDEO – Le prime parole di Ricci dopo la firma | Contentissimo Forza Milan!

Il rinnovo di Ricci con il Milan segna un nuovo capitolo emozionante per i tifosi rossoneri. Dopo aver firmato il contratto, il giovane centrocampista ha lasciato Casa Milan con un sorriso e parole di entusiasmo: "Contentissimo. Forza Milan!". Le sue prime parole catturano lo spirito di passione e determinazione che anima il club e i suoi supporter. Scopriamo insieme le emozionanti immagini di questo momento speciale, raccontato dal nostro Stefano Bressi.

Ricci ha firmato il contratto e ha lasciato Casa Milan. Il centrocampista ha salutato i tifosi dicendo: "Contentissimo. Forza Milan!". Il video del nostro Stefano Bressi.

