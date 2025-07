Da Crotone a Montesacro la storia di Rino Gaetano nello Speciale Tg1 in onda domenica

Dalla pittoresca Crotone alle suggestive strade di Montesacro, la vita di Rino Gaetano rivive nello speciale Tg1 in onda domenica. Un viaggio tra radici, sogni e musica, arricchito da interviste esclusive e testimonianze dei suoi amici più cari. Non perdete l’appuntamento del 6 luglio alle ore 23.40 su Rai 1: un omaggio intenso alla memoria di un'icona che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti.

