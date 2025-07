La Promessa anticipazioni 3 luglio | Ayala esagera con Martina Alonso lo caccia dalla tenuta

Prepariamoci a un nuovo episodio di "La Promessa" che promette emozioni forti e colpi di scena! Domani su Rete 4, alle 19:40, la soap spagnola ambientata a Cordova ci riserva un confronto scottante tra Ayala e Martina Alonso, con quest’ultima che si prende una rivincita verbale. Non perdere questa occasione per scoprire cosa accadrà nella vicenda che tiene con il fiato sospeso milioni di telespettatori. La tradizione continua!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: dopo essere stata umiliata dal conte, Martina si prende una rivincita verbale accusandolo della fuga della madre. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel coinvolge Jana nei suoi progetti futuri, mentre Cruz finge indifferenza. Don Romulo, gravemente malato, prende una decisione importante. Riassunto dell'episodio precedente Manuel è deciso a ufficializzare il suo amore per Jana: organizzerà una grande festa di fidanzamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it