Doccia fredda Napoli | salta un grande colpo in entrata | ADL aveva già preparato il contratto

Il Napoli, fresco di quarto scudetto, aveva già pronta una strategia di mercato ambiziosa, con un grande colpo in entrata che sembrava ormai cosa fatta. Tuttavia, una doccia fredda scuote il club: l’affare tanto atteso è saltato all’ultimo minuto, lasciando tutti sorpresi e delusi. Una perdita che complica i piani futuri, ma la rosa partenopea è forte abbastanza da superare anche questo ostacolo. La stagione è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Napoli è attivissimo sul mercato ma adesso un grande colpo sembra essere sfumato all'ultimo istante. Una doccia gelida. All'indomani del quarto scudetto conquistato nella propria storia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è subito attivato. Antonio Conte e i suoi hanno battagliato da inizio stagione per ottenere il tanto agognato tricolore e alla fine ci sono riusciti. Gli azzurri sono stati in grado di battere la concorrenza dell'Inter. Solo i nerazzurri, e per un breve periodo l'Atalanta, hanno tenuto testa ai partenopei che però, quest'anno, erano liberi da qualsiasi tipo di coppa europea.

