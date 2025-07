Roma Primavera ecco Guidi | UFFICIALE l’arrivo del post Falsini

Roma Primavera si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, affrontando con determinazione la sfida dell’imminente stagione. Dopo la delusione della semifinale playoff, i giovani talenti giallorossi sono già al lavoro, pronti a rilanciare l’ambizione di conquistare lo Scudetto. Con un organigramma in fase di definizione e un’ambizione rinnovata, il futuro dei baby romanisti si prospetta brillante e ricco di sorprese. Per scoprire come si svilupperà questa avventura, restate con noi.

La prima squadra sta già operando sul calciomercato e, al tempo stesso, la Roma Primavera è al lavoro per delineare il suo organigramma. Reduci dalla sconfitta nella semifinale playoff Scudetto con la Fiorentina, i baby giallorossi vogliono dar vita ad un nuovo ambizioso progetto. L’obiettivo è quello di tornare a cucirsi lo Scudetto sul petto, seppur la concorrenza sia spietata e tante società siano davanti ai nastri di partenza. Per raggiungere tale traguardo, serviva prima di tutto scovare un degno erede di Gianluca Falsini, che ha lasciato i capitolini dopo un solo anno di lavoro. Il casting è terminato ed il nuovo allenatore è stato ufficializzato oggi 3 luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, ecco Guidi: UFFICIALE l’arrivo del post Falsini

