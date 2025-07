LIVE Italia-Belgio 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | Girelli sfiora il raddoppio

Un emozionante duello tra Italia e Belgio caratterizza gli Europei di calcio femminile 2025, con le azzurre che conducono per 1-0. Girelli sfiora il raddoppio, mentre la difesa italiana si conferma solida e determinata. Segui in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto e non perdere neanche un’azione di questa sfida avvincente: clicca qui per restare sempre aggiornato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68?- Difesa azzurra finora impeccabile. Belgio che non riesce a scovare varchi. 66?- Non controlla proprio Detruyer. Rimessa dal fondo Italia. 65?- Sostituzioni Belgio. Fuori Janssens e Toloba. In campo Wijnants Detruyer. 62?- Sull’azione successiva da fuori area incrocia Caruso sfiorando il palo alla destra del portiere avversario. 61?- Occasioni Italia. Sponda di Severini per Girelli, che ci prova di tacco ma Lichtfus para di piede. 59?- Traversone di Toloba per Wullaert, ma l’attaccante nerazzurro colpisce debolmente di testa. 57?- Cresce la pressione del Belgio, che prova a costruire dalle corsie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: Girelli sfiora il raddoppio

In questa notizia si parla di: belgio - italia - diretta - europei

