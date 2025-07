Napoli un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?

Napoli si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo sotto la guida di Antonio Conte, con l’obiettivo di conquistare un altro Scudetto. La squadra azzurra lavora intensamente per rafforzare la rosa, puntando su nuovi arrivi che possano portare energia e determinazione. Tra sogni e sfide, il club si impegna a tornare a dominare il calcio italiano. Ma quali saranno i colpi più importanti sul mercato? Per scoprirlo, continuate a leggere…

La SSC Napoli, con Antonio Conte in panchina, punta a vincere un altro Scudetto il prossimo anno. È questo l'obiettivo principale dell'allenatore partenopeo, il quale vuole creare delle basi solide per portare gli azzurri di nuovo sul tetto d'Italia. Gli azzurri, però, devono mostrare di nuovo la solidità della passata stagione anche grazie ai nuovi acquisti.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Dušan Vlahovic, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare l'attacco. Il nome ormai noto è quello di Jonathan David, pronto ad approdare a Torino, a parametro zero, dal Lille.

Calciomercato Napoli: De Bruyne e David nel mirino per la prossima stagione; Chi è David Neres, l'esterno ex Ajax che il Napoli vuole portare alla consacrazione; Napoli, idea Kulusevski per rinforzare l’attacco (Sportmediaset).

Occhi su Sancho: sondaggio in Premier per rinforzare l'attacco. C'è anche Grealish - C'è anche Grealish Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e guarda con

Rivoluzione Napoli, dal portiere all'attacco: Conte ne cambia 10 - Ha la classe, il talento e l'esperienza di KDB, il gioiello belga che ha vinto tutto col City a cui il Napoli si affida per rinnovarsi.