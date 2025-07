Il Papa approva le messe green | si pregherà per la custodia del creato Prevost celebrerà la prima a Castel Gandolfo

Il Papa approva le nuove messe “green”: momenti di preghiera dedicati alla custodia del Creato, con il primo celebrato a Castel Gandolfo. Queste cerimonie, il cui formulario e letture bibliche sono stati approvati dal Vaticano, invitano tutti a riflettere e agire per la tutela ambientale. Un gesto importante che unisce fede e responsabilità, spronando la comunità globale a prendersi cura della nostra casa comune.

Arrivano le messe “green”, celebrazioni nel corso delle quali si pregherà particolarmente per la cura del creato. Il Papa ha approvato e dato ordine di divulgare un formulario insieme con le adeguate letture bibliche, redatto in lingua latina elaborato dal Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti presentato oggi in Vaticano. Secondo quanto annunciato dal cardinale Michale Czerny, prefetto del dicastero per lo sviluppo umano integrale, sarà lo stesso Leone XIV a celebrare la prima di queste messe: dovrebbe essere quella del 9 luglio, che Prevost dovrebbe officiare a Castel Gandolfo, di recente ripristinata come luogo di ritiro estivo dopo i dodici anni di assenza di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it