Caso Ramy rischio rinvio a giudizio per Fares Bouzidi e per il carabiniere

La tragica vicenda di Ramy Elgaml si avvicina a un momento decisivo: la procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, prospettando il rischio di rinvio a giudizio per Fares Bouzidi e il carabiniere coinvolto. Due destini strettamente intrecciati in un episodio che ha scosso la città , ponendo ancora una volta l’attenzione sulla giustizia e le responsabilità . La verità sta emergendo; ora, il futuro giudiziario di tutti i protagonisti si gioca in aula.

(Adnkronos) – La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio stradale di Ramy Elgaml, che vede indagati sia Fares Bouzidi, l'amico che guidava lo scooter su cui viaggiava il 19 morto lo scorso 24 novembre, sia il carabiniere al volante della gazzella che lo ha inseguito per diversi chilometri per le vie della cittĂ . Entrambi .

Un altro caso Ramy a Milano: nordafricano sfugge a un posto di blocco e muore, scatta la rivolta - Un nuovo caso Ramy scuote Milano: un giovane nordafricano di 21 anni, originario della Libia, muore durante un tentativo di fuga da un posto di blocco.

In vista della richiesta di processo, la procura di Milano ha chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per il caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto in un incidente il 24 novembre 2024 mentre era a bordo di uno scooter guidato proprio dall Vai su Facebook

Caso Ramy, rischio rinvio a giudizio per Fares Bouzidi e per il carabiniere - A quanto si apprende, i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano contestano a Fares Bouzidi, che guidava il T-

Caso Ramy, chiuse le indagini per omicidio stradale: l'amico alla guida e il carabiniere dell'inseguimento rischiano il processo - Dopo la condanna per resistenza, Fares Bouzidi rischia il processo anche per la morte di Ramy Elgaml.