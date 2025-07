Tour de France 2025 Thomas | Grande emozione per la mia ultima volta

Il Tour de France 2025 segna il capitolo finale di un'epoca indimenticabile: Geraint Thomas, leggenda del ciclismo, si appresta a vivere la sua 14ª e ultima avventura sulla Grande Boucle. Con il cuore colmo di emozione e gratitudine, il campione britannico si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera. Le sue parole riflettono l'importanza di questo momento, un arrivederci che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

Roma, 3 luglio 2025 - Quella che comincerà sabato sarà la sua 14esima e ultima partecipazione al Tour de France, corsa vinta nel 2018: Geraint Thomas è pronto a viversi l'ultimo ballo alla Grande Boucle prima di appendere la bici al chiodo al termine di questa stagione, o forse ancora prima, dopo il Tour of Britain 2025, in programma a settembre. Le dichiarazioni di Thomas. Sulla carta il gallese, in casa Ineos Grenadiers, sarà il braccio destro di Carlos Rodriguez, con Thymen Arensman a sua volta come freccia da poter scoccare: la strada come sempre emetterà i suoi verdetti, ma il primo, a livello emotivo, arriva ben prima del primo colpo di pedale di Lille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Thomas: "Grande emozione per la mia ultima volta"

