LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 4-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro nel secondo set

Vivi ogni istante dell’emozionante match di Wimbledon 2025 tra Sonego e Basilashvili, un duello che mette in mostra talento e determinazione. Il set si anima con scambi intensi e colpi decisivi, mentre i due tennisti lottano per la supremazia. Resta aggiornato sulla diretta live per non perderti neppure un punto di questa sfida avvincente, dove ogni gioco può riscrivere le sorti del match. Clicca qui e segui l'azione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Termina di poco fuori la risposta dell’azzurro. 4-2 Gioco Sonego: ace, l’ottavo dell’incontro per il piemontese. 40-15 Prima al centro e palla corta per l’italiano. L’esecuzione della smorzata non è perfetta, ma il georgiano non è neppure partito. 30-15 Risposta profonda di Basilashvili che mette i piedi in campo ed accelera con il rovescio. 30-0 Ace, il settimo della partita per Sonego. 15-0 Servizio e rovescio per l’italiano che sta ottenendo molto dalla traiettoria verso il corpo. 3-2 Break Sonego: il georgiano sparacchia il dritto in uscita dal servizio 30-40 Basilashvili è lento nell’avvicinarsi alla palla, colpisce il rovescio molto basso e lo spedisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 4-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro nel secondo set

In questa notizia si parla di: sonego - basilashvili - diretta - azzurro

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su Facebook

Wimbledon, i risultati degli italiani: Cobolli avanza al terzo turno; Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Wimbledon in diretta. Musetti subito fuori: “Ho avuto un virus intestinale”. Impresa Cocciaretto.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La partita tra Sonego e Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nè campo nè orario. Lo riporta tuttosport.com

Quando gioca Lorenzo Sonego a Wimbledon: i precedenti con Nikoloz Basilashvili - Il tennista piemontese sfida il georgiano, giustiziere di Lorenzo Musetti al primo turno, nel secondo turno dei Championships ... Da sportal.it