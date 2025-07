Relazione INAIL 1202 i morti sul lavoro nel 2024 uno in più dell' anno prima

Nel 2024, i decessi sul lavoro sono aumentati di uno rispetto all’anno precedente, con un totale di 249 vittime. Alla presentazione della relazione annuale dell’Inail, alla presenza del Capo dello Stato, la presidente del Consiglio Meloni ha evidenziato gli sforzi del governo in materia di sicurezza, investendo oltre un miliardo e duecento milioni di euro. Nonostante alcuni risultati, il cammino verso un ambiente lavorativo più sicuro resta ancora lungo.

Intervenuta alla presentazione della relazione annuale dell'Inail, alla presenza del capo dello stato, la presidente del consiglio Giorgia Meloni sottolinea i tanti provvedimenti messi in capo dal governo in materia di sicurezza sul lavoro. Oltre un miliardo e duecento milioni investiti, un confronto costante con sindacati e imprese è riuscito solo in parte nell'obiettivo. Diminuiscono infatti il numero di infortuni e morti nelle imprese ma il dato generale rimane stabile perché dal 2023 anche il mondo della scuola prima lontano dalla copertura assicurativa dell'INAIL adesso è stato inserito segnando da solo il dieci per cento degli incidenti.