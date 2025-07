Calciomercato Juve su Mbangula piomba un altro club di Premier League | novità importanti anche su Weah ma spunta questa certezza Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con nuovi sviluppi su Samuel Mbangula, giovane esterno belga che attira l’interesse di diversi club di Premier League. Dopo le voci di un possibile trasferimento al Nottingham Forest, ora il Fulham si inserisce prepotentemente, complicando ulteriormente il futuro del talento bianconero. Ma ci sono anche novità importanti su Weah e altre certezze che potrebbero cambiare gli scenari delle prossime settimane: scopriamo insieme tutte le ultime!

Calciomercato Juve, su Mbangula piomba un altro club di Premier League: tutti i dettagli sull'esterno belga. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Samuel Mbangula è nel mirino di diverse squadre, con il Fulham che sembra essere il club maggiormente interessato al giocatore. Nonostante le voci che lo vedevano vicino al Nottingham Forest, la trattativa non si è concretizzata, e ora il futuro di Mbangula sembra lontano dalla Juventus. Il difensore è stato monitorato da diversi club europei, ma il calciomercato Juve sta valutando la possibilità di cederlo per fare spazio ad altri giocatori, anche in vista di nuovi rinforzi in difesa.