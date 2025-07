Diogo Jota lo schianto fatale in Lamborghini | le cause | VIDEO CHOC

Un anno di trionfi e felicità per Diogo Jota, culminato con vittorie storiche e un matrimonio da sogno, si è improvvisamente trasformato in un incubo. L’incidente fatale in Lamborghini nella provincia di Zamora ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, rivelando cause ancora da chiarire in un video choc che sta facendo il giro del web. Scopriamo i dettagli di questa tragica vicenda.

Era stato un anno di successi e gioie per il calciatore portoghese Diogo Jota: la vittoria della Premier League con il Liverpool, della Uefa Nations League al fianco del suo idolo Cristiano Ronaldo, il matrimonio a fine giugno con la sua compagna di sempre Rute Cardoso. In un attimo i sogni del 28enne si sono infranti in un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora. Con lui viaggiava il fratello André Silva, 25 anni, anche lui calciatore. Mercoledì notte erano a bordo di un'auto presa a noleggio, una Lamborghini, quando il veicolo, passata la mezzanotte, è uscito di strada e ha preso fuoco lungo la A-52, all'altezza di Sanabria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Diogo Jota, lo schianto fatale in Lamborghini: le cause | VIDEO CHOC

In questa notizia si parla di: diogo - jota - lamborghini - schianto

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

Del bolide è rimasta solo la carcassa, le immagini della Lamborghini su cui viaggiavano Diogo Jota e suo fratello sono impressionanti. I corpi erano carbonizzati, straziante il riconoscimento che ha dovuto fare la moglie del calciatore Vai su Facebook

? L’incidente alla A-52, lo scoppio del pneumatico, la Lamborghini noleggiata e il giorno dopo il matrimonio: cosa sappiamo davvero. #incidente #DiogoJota #lamborghini #Spagna #Portogallo #Cernadilla Vai su X

Diogo Jota morto, la sua Lamborghini ridotta in un cumulo di macerie: le immagini strazianti dal luogo…; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui; Diogo Jota, uno scoppio sulla Lamborghini e l'incidente: è servita la targa per capire chi fosse.

Diogo Jota, schianto fatale per i due calciatori: il video choc e le cause dell'incidente - Era stato un anno di successi e gioie per il calciatore portoghese Diogo Jota: la vittoria della Premier League con il Liverpool, della Uefa Nations ... Da iltempo.it

La strada dove si è schiantato Diogo Jota, la frenata e l'auto distrutta: le immagini dal luogo dell'incidente - Il calciatore portoghese è stato vittima di un incidente stradale in Spagna: con lui c’era anche il frat ... Scrive msn.com