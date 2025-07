Judo nel weekend Seniores a Tallinn e Juniores a Praga

aggiornamenti esclusivi per vivere intensamente ogni moment0 di questa importante trasferta internazionale. Con entusiasmo e passione, gli atleti italiani si preparano a dare il massimo sul tatami di Tallinn e Praga, portando avanti la tradizione di eccellenza del judo azzurro. Rimanete con noi per scoprire tutte le emozioni e i risultati di questo weekend ricco di sfide e grandi speranze!

Il fine settimana del 5 e 6 luglio segna un nuovo doppio appuntamento per il Judo internazionale: riflettori puntati su Tallinn e Praga. Dopo l’esaltante rassegna iridata di Budapest, che ha visto l’Italia del judo salire sul gradino più alto del podio grazie alle straordinarie vittorie di Alice Bellandi e Assunta Scutto, il fine settimana del 5 e 6 luglio segna un nuovo doppio appuntamento per gli azzurri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it