CalcioEuropei donne | Italia-Belgio 1-0

L’Italia apre con il piede giusto gli Europei di calcio femminile in Svizzera, superando il Belgio 1-0 a Sion grazie a un gol fulmineo di Caruso. Una vittoria importante che infonde fiducia e entusiasmo nel gruppo. Ora, con la prossima sfida contro il Portogallo a Ginevra, le azzurre sono pronte a continuare il loro cammino verso il traguardo finale, dimostrando cuore e determinazione in ogni match.

20.00 Ottimo esordio per l'Italia agli Europei in Svizzera. A Sion, le azzurre allenate da Soncin battono 1-0 il Belgio. Prossima partita lunedì a Ginevra con il Portogallo. Primo tempo vivace con occasioni da una parte e dall'altra. Al 44' si spezza l' equilibrio con una bella azione dell'Italia: da Giuliano a Di Guglielmo che trova in area Caruso,stop e destro vincente.Nella ripresa ritmi più bassi, le azzurre sfiorano più volte il raddoppio con la doppia chanche Ghirelli-Caruso, con Cambiaghi, due volte, e con Greggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

