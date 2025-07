Pagamento pensioni di luglio 2025 | data in calendario e voci sul cedolino di questo mese

Luglio 2025 porta buone notizie ai pensionati con un sorriso in più: la quattordicesima mensilità, già in pagamento con le pensioni di questo mese, rappresenta un prezioso bonus estivo. Tuttavia, si segnala anche il possibile recupero di indennità una tantum, in rate da 50 euro. Nel cedolino di luglio, non mancano altre voci che influenzano il saldo finale, offrendo un quadro completo delle novità e delle sfide di questa stagione.

Una buona notizia arriva a luglio per i pensionati e le pensionate di età pari o superiore a 64 anni: si tratta della quattordicesima mensilità, in arrivo oggi con il pagamento delle pensioni di luglio 2025. Di tenore contrario, invece, il possibile recupero, in rate mensili di 50 euro, delle indennità una tantum di 150 e 200 euro accertate dall'INPS come indebite a causa dei requisiti reddituali. Non mancano poi nel cedolino di luglio le somme trattenute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali. Analizziamo le novità in dettaglio sulla base della consueta news pubblicata dall'INPS sul portale ufficiale.

