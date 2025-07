Ricci firma poi incontra Allegri a Casa Milan | inizia la nuova era | PM News

Il primo giorno di Samuele Ricci nel mondo rossonero si trasforma in un vero e proprio debutto da protagonista: l’incontro con Allegri a Casa Milan segna l’inizio di una nuova entusiasmante era per il Milan. Con entusiasmo e determinazione, Ricci si prepara a scrivere pagine importanti della sua carriera e della storia del club. Ricci-day!

Ricci-day! A rendere più significativo il suo primo giorno in rossonero, il neo-acquisto Samuele Ricci ha incontrato Allegri a Casa Milan.

Prima pagina Tuttosport: “Ricci al Milan da Allegri per 25 milioni” - La prima pagina di Tuttosport di oggi svela un'anticipazione di mercato che farà parlare i tifosi: Ricci al Milan da Allegri, un affare da 25 milioni! Un’operazione che promette scintille e rivoluzionerà le strategie dei rossoneri.

