Pazzini ricorda | Sono stato sottovalutato All’Inter iniziai bene in Nazionale…

Giampaolo Pazzini, ex attaccante di talento, rivela un lato inaspettato della sua carriera: la sensazione di essere stato sottovalutato all'Inter. Con sincerità e umiltà , ricorda i momenti passati tra nerazzurri e rossoneri, sottolineando come la sua personalità abbia sempre privilegiato il buon lavoro al clamore mediatico. Le sue parole ci offrono uno sguardo autentico sulla sua carriera, fatta di dedizione e silenziosa determinazione, confermando che spesso sono le qualità più semplici a fare la differenza.

Pazzini si è espresso così ricordando anche gli anni vissuti tra Inter e Milan: le dichiarazioni. Giampaolo Pazzini, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport ha ripercorso anche le tappe della sua carriera, passata dall ‘ Inter. RICORDI – «Io sottovalutato? A essere sincero, sì. Ci ho messo del mio, non sono mai stato un personaggio, non mi sono mai auto-sponsorizzato. Sono sempre stato lineare, ecco. Poco. “pazzo”. Ma in alcune occasioni non ho avuto quel risalto che meritavo. Il miglior periodo alla Samp? Sì, ma anche nel primo periodo all’Inter e Milan, dove segnai 11 e 15 gol. In blucerchiato sono tornato a fare l’attaccante come dico io. 🔗 Leggi su Internews24.com