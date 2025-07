Kolo Muani Juve Marchetti svela | C’è la volontà da parte del club e dell’attaccante di restare ma il PSG… Cosa sta succedendo

Il futuro di Kolo Muani resta avvolto nel mistero: tra svelamenti e incertezze, la Juventus si impegna a trattenere l’attaccante, nonostante le sfide con il PSG. Luca Marchetti rivela che i bianconeri vogliono prolungare il prestito con diritto di riscatto, ma il mercato continua a riservare sorprese. Tutti gli aggiornamenti più recenti sulla possibile permanenza di Muani e le mosse di entrambe le squadre. La situazione è ancora in evoluzione e il calcio non smette mai di sorprendere.

Kolo Muani Juve, Marchetti svela sulla possibile permanenza dell'attaccante: tutti gli aggiornamenti. Il calciomercato Juventus ha sempre mostrato l'intenzione di trattenere Kolo Muani per un altro anno, nonostante le difficoltà nel concretizzare un accordo definitivo con il PSG. Come riferito da Luca Marchetti, il club bianconero ha sempre avuto l'obiettivo di continuare il prestito con diritto di riscatto, ma finora il Paris Saint-Germain non ha mai aperto a questa soluzione, alzando un muro piuttosto alto nelle trattative. Nonostante ciò, la Juve continua a spingere per ottenere il rinnovo del prestito e confermare l'attaccante francese per la prossima stagione.